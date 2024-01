Lula no Recife: apenas dois dias e muitos recados

A- A+

A visita do presidente Lula (PT) a Pernambuco nos últimos dois dias demonstrou a disposição do petista em deixar claros os seus posicionamentos logo no início deste ano eleitoral, para não restar dúvidas. Ao jantar com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e depois chegar acompanhado dele na solenidade de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste, deu o recado para o PT local de que a candidatura a ser apoiada por ele nas eleições da capital é a de João Campos, que busca a reeleição. Esse movimento também aponta que realmente o PT deve indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Campos.

Lula também estabeleceu e tornou pública, mais do que nunca, até onde vai o relacionamento com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Nada além do institucional, como afirmado nas próprias palavras dele.

"A minha relação com você será a relação de um Presidente da República do Brasil com a governadora do Estado. Além de respeitar a sua vitória, eu respeito o desejo do povo de Pernambuco que escolheu você para governar. Você não vai ter problema durante a gestão", disse Lula na cerimônia de retomada dos investimentos da Refinaria Abreu e Lima, na última quinta-feira (18), no Litoral Sul do Estado.

Com a experiência que tem, Lula sabe o peso dos gestos na política. Ele sabe o significado de ser clicado em fotos descontraídas com o prefeito João Campos depois de ter declinado do convite para jantar no Palácio do Campo das Princesas com a governadora Raquel Lyra, na última quinta-feira (18). Assim como o chefe do Executivo federal sabe o efeito de chegar acompanhado de João Campos numa solenidade.

"Você acha que ele (Lula) está errado? O aliado de Lula que pediu voto para ele naquela polarização terrível de 2022 foi o PSB. Então, a relação com Raquel vai ser somente institucional mesmo. Antes, no início do governo dela, ela nem citava o nome de Lula", afirmou em reserva uma fonte ligada ao presidente.

Essa foi a terceira visita de Lula ao seu Estado natal, desde que voltou ao Palácio do Planalto pela terceira vez. O petista esteve em Pernambuco em março e em junho de 2023. João Campos, como era esperado, aproveitou para capitalizar nas redes sociais os registros dele e da família ao lado do presidente.

Assim como o deputado federal Pedro Campos (PSB). Os dois irmãos postaram o encontro e também uma foto antiga em que eram crianças e estavam com o pai, o ex-governador Eduardo Campos, ao lado de Lula.



