Sáb, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Lula, no RN: essa é a passeata da soberania nacional, nenhum 'gringo' vai levar nossas riquezas

Durante a caminhada, o presidente disse também que a militância deve mobilizar os idosos para que eles vão votar no segundo turno

Reportar Erro
Lula fez discurso depois do resultado do primeiro turno Lula fez discurso depois do resultado do primeiro turno  - Foto: Nelson Almeida/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (10) que a passeata em Natal, no Rio Grande do Norte, é da soberania nacional e de quem não quer mais a "peste roubando" o País.

"Essa é a passeata daqueles que não querem mais a peste roubando o povo pobre desse País! Essa é a passeata da soberania nacional! Gringo nenhum vai levar mais nossas riquezas! A riqueza do Brasil é do povo brasileiro", gritou do carro da passeata.

Durante a caminhada, o presidente disse também que a militância deve mobilizar os idosos para que eles vão votar no segundo turno.

Leia também

• Presidente palestino convoca eleições para setembro de 2027

• Campanha de Lula denuncia 'interferência' da Meta nas eleições

• Presidente palestino convoca eleições para setembro de 2027

Em outro momento, segurando uma bandeira brasileira, o petista disse que essa era a diferença entre as campanhas: "enquanto o nosso lado beija a bandeira brasileira, eles beijam a bandeira americana. Essa é a nossa diferença".

Ele se despediu agradecendo a presença dos políticos presentes como o governador do Ceará e da Bahia, Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues, respectivamente. Disse que o povo nordestino tem o direito de sonhar, se vestir bem, comer bem e que só faltava oportunidade, quando esta veio, a região teria agarrado

Finalizou repetindo da importância de convencer aqueles que não foram votar a irem às urnas em 25 de outubro, em especial os idosos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter