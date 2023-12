Lula nomeia advogada Carol Proner, mulher de Chico Buarque, para Comissão de Ética Pública

A- A+

Em ato publicado em edição extra do Diário Oficial da União, neste sábado (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a jurista Caroline Proner, de 49 anos, mulher do cantor e compositor Chico Buarque, para ocupar uma cadeira na Comissão de Ética Pública no próximo triênio.

A comissão, diretamente ligada à presidência, é responsável por investigar denúncias que envolvam membros do governo e pode aplicar penas que vão desde advertência e censura à indicação de exoneração ou de investigação de transgressão disciplinar pela Controladoria-Geral da União (CGU). É composta sempre por sete pessoas que "preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública" designados pelo presidente da República.

"Recebi, com muita alegria e honra, o convite do presidente Lula para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República", reagiu Proner em sua página no Instagram, em publicação acompanhada de uma foto do momento em que Lula assinou a nomeação.

A atuação na Comissão não prevê remuneração para seus membros e o trabalho desenvolvido é considerado de "prestação de relevante serviço público".

Casada com Chico Buarque desde 2021, a advogada Carol Proner é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e integra o Grupo Prerrogativas. Muito prestigiada por Lula e pela primeira-dama Janja, ela chegou inclusive a ser um dos nomes femininos que o presidente cogitou indicar ao Supremo Tribunal Federal após aposentadoria da ministra Rosa Weber. Ela vinha trabalhando como assessora internacional do presidente do BNDES Aloizio Mercadante.

Veja também

Tribunal Superior Eleitoral Lula nomeia Vera Lúcia como ministra substituta do TSE