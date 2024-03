Lula nomeia amigo de Flávio Bolsonaro para vaga no TRF1

A- A+

Foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8) duas nomeações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vagas de novos desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF) 1ª Região (Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins) . Os escolhidos foram os advogados Flavio Jardim e Eduardo Martins, que de acordo com o colunista Lauro Jardim é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A escolha pro Martins, no entanto, não se deu pela relação com o adversário político. Ele, que é filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins, tinha o apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. Já o nome de Flavio Jardim tinha como apoiadores os ministros do STF Gilmar Mendes Flávio Dino. O os dois estavam nas duas listas tríplices entregues ao presidente por desembargadores.

Próximo do centro do poder, o TRF-1, localizado em Brasília, abarca os conflitos federais de nove estados da federação e, por isso, é considerado o tribunal de segunda instância mais importante do país. Por isso, as disputas pelas vagas ganham contornos diferentes do que ocorre nas outras cinco cortes espalhadas nas demais regiões.

O tribunal atrai interesse de políticos por tratar de assuntos que envolvem diretamente decisões tomadas pela administração pública — de questões previdenciárias a madeira ilegal. Foi o TRF-1, por exemplo, que decidiu suspender a investigação que a Polícia Federal abriu contra Bruno Calandrini, o delegado que pediu a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e de outros suspeitos envolvidos em um suposto esquema de corrupção no MEC.

