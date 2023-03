A- A+

abin Lula nomeia ex-braço direito de Anderson Torres como número 2 da Abin Delegado da PF Alessandro Moretti foi secretário-executivo da Segurança Pública do DF entre 2019 e 2021

Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o delegado da Polícia Federal Alessandro Moretti já foi braço-direito do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF).

Ele desempenhou o cargo de secretário executivo (número dois) da pasta na primeira gestão de Torres na secretaria, entre 2019 e 2021. O ex-ministro da Justiça está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas que levaram à invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

O plano do governo Lula é que a Abin, que agora ficará sob o comando da Casa Civil, monitore grupos extremistas na internet que atentem contra a democracia. Até esta semana, a Abin estava atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que tradicionalmente é comandada por militares.

Moretti tem expertise em inteligência policial e atuou em investigações sobre esquemas ilegais de grampos. Uma delas foi a Operação Ferreiro, que desmantelou em 2008 uma quadrilha que cobrava dinheiro para interceptar linhas telefônicas e descobrir escutas de investigados. Um das funções da Abin é a contraespionagem.

O delegado foi diretor de Inteligência Policial (DIP) na Polícia Federal na administração do ex-diretor-geral Márcio Nunes, no último ano do governo Bolsonaro. O setor é uma das áreas mais sensíveis da corporação.

Antes de assumir o DIP, ele era o chefe da Diretoria de Tecnologia e Inovação da PF, na gestão de Paulo Maiurino.

Em fim de 2018, ele chegou a ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) nomeado pelo então governador Rodrigo Rollemberg (PSB).

Veja também

dinheiro Dinheiro esquecido em bancos: Lula, FHC, Temer e Collor têm saldo a receber