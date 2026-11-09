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BRASIL

Lula nomeia juiz apoiado por Dino e Gilmar para o TRF-1 após ignorar nome ligado a Nunes Marques

Escolha de Fausto Mendanha Gonzaga contraria articulação do presidente do TSE, que defendia nomeação de magistrado que atua em seu gabinete

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Presidente da república, Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou nesta segunda-feira o juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga para uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A escolha contemplou um candidato apoiado pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e contrariou os interesses do ministro Nunes Marques, que defendia outro nome para o posto.

A nomeação representa um revés para Nunes Marques na disputa por influência no TRF-1, tribunal do qual fez parte antes de chegar ao Supremo, em 2020, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro apoiava a escolha do juiz federal Henrique Gouveia da Cunha, que atualmente trabalha em seu gabinete no STF e também integrava a lista tríplice encaminhada ao Palácio do Planalto.

A decisão de Lula também ressalta a influência de Dino e Gilmar nas articulações em torno de nomeações para o Judiciário. A disputa pela vaga mobilizou integrantes do Supremo ao longo dos últimos meses.  

Fausto Mendanha Gonzaga atua na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás. Ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador federal Novély Vilanova da Silva Reis. 

 

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A lista tríplice havia sido formada pelo próprio TRF-1 em fevereiro deste ano. Além de Gonzaga e Gouveia da Cunha, integrava a relação o juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, que ganhou projeção nacional em 2016 ao suspender a nomeação de Lula para o cargo de ministro da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Naquele período, o magistrado também participou de uma manifestação contrária à então presidente.

A escolha cabia ao presidente da República, a partir dos três nomes apresentados pelo tribunal. Antes de preterir Gonzaga, Lula já havia feito acenos a nomes apoiados por Nunes Marques, como quando indicou para o TRF-1 o juiz João Carlos Mayer Soares, em 2023. 

O TRF-1 tem sede em Brasília e jurisdição sobre o Distrito Federal e estados das regiões Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste. Por sua abrangência territorial e por julgar processos que envolvem a União e órgãos federais, o tribunal ocupa posição estratégica na estrutura do Judiciário.

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