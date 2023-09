A- A+

BRASIL Lula nomeia mulher para desembargadora federal do TRF-3 Presidente seguiu a lista tríplice para uma das cinco vagas abertas no colegiado, que contempla os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a procuradora da República Cristina Nascimento de Melo para uma vaga de desembargadora no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. As informações são do G1. A jurista constava em lista tríplice apresentada pelo órgão para preencher vaga destinada a integrantes do Ministério Público.

A relação de nomes, apresentada pela Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR), inclui ainda os procuradores Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes e Marília Soares Ferreira Iftim. A escolha vai preencher a vaga do desembargador federal Luiz Stefanini, que se aposentou neste ano.

No TRF-3, Lula deve indicar ainda outros quatro nomes para vagas em aberto. O TRF-3 é a segunda instância da Justiça Federal para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.





Cristina Melo é graduada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestre em direito público pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e tem especializações em direito processual, constitucional e processos penais. Já ocupou cargos na procuradoria da República em Mato Grosso e São Paulo e foi secretária-geral do Conselho Nacional do MP.

Veja também

STF Toffoli anula todas as provas do acordo da Odebrecht e diz que prisão de Lula foi fruto de "armação"