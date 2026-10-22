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Eleições 2026 Lula: O que eu não faço é tirar proveito da fé pela minha questão político-eleitoral Em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula defendeu o respeito às religiões

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se para ganhar uma eleição, tiver que usurpar direitos sagrados, irá perder. Em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula defendeu o respeito às religiões. Segundo o parlamentar, a transmissão ao vivo é acompanhada por 1,5 milhão de espectadores.

"Não tem religião ruim", afirmou Lula. "Quando vejo dizerem que sou anti-religião, não tem ninguém que cuidou mais das igrejas evangélicas do que eu. O que tem é gente que utiliza dos evangélicos durante a campanha", criticou. E disse conhecer um presidente que usou os evangélicos e depois teve vergonha de conversar com as lideranças religiosas. "O que eu não faço é tirar proveito da fé pela minha questão político-eleitoral. Eu digo sempre, se depender de ganhar uma eleição eu usurpar o direito sagrado da pessoa ir para uma missa rezar, eu perderei a eleição", completou.

Em seguida, Lula disse que é um direito das pessoas não gostarem dele, "mas não posso aceitar a ideia de milhões de brasileiros votar em um miliciano para ocupar o Palácio do Planalto. Não é justo com o Brasil, não é justo com a sua história, não é justo com as suas pretensões de cidadão brasileiro".

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