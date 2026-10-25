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Eleições 2026

Lula: o que eu vi nesse 2º turno foi algo quase que inexplicável

Segundo o petista, candidato a reeleição, resultado das urnas será aceito independentemente do resultado

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Lula discurssa neste momento após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP).Lula discurssa neste momento após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP). - Foto: Miguel Schincariol/AFP

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a campanha de segundo turno "foi algo quase que inexplicável" ao relatar as mobilizações populares em diversas cidades do país.

Ele falou após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP).

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"O que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto", ressaltou o presidente, ainda sobre a mobilização. Ele repetiu o agradecimento ao "carinho" que recebeu dos apoiadores neste segundo turno.

"É muito gratificante estar concorrendo às eleições e concorrer ao 4º mandato", disse. Ele também reforçou que só está disputando "por causa do povo brasileiro". As pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro.

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