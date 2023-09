A- A+

reforma ministerial Lula oficializa trocas no governo; veja como fica a configuração dos ministérios Presidente foi altamente criticado por não ter feito um agradecimento público ao trabalho de Moser no governo ao anunciar sua demissão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta terça-feira, a exoneração da ministra Ana Moser do comando do Ministério dos Esportes. Em seu lugar, Lula nomeou o deputado federal André Fufuca, líder do PP. A troca foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Com as mudanças, Lula demite a segunda mulher em nove meses de governo. Ana Moser tinha respaldo de atletas e entidades esportivas. No começo do ano, Lula tirou a deputada Daniela Carneiro do comando do Ministério do Turismo para atender a um pedido do União Brasil.

Havia a expectativa de que Moser e Lula se reunissem uma última vez nesta terça-feira. A agora ex-ministra, no entanto, deixa o governo sem o encontro. Lula foi altamente criticado por não ter feito um agradecimento público ao trabalho de Moser no governo ao anunciar sua demissão. Passados sete dias do anúncio oficial da troca, Lula segue sem comentar a saída de Ana Moser

Em entrevista ao Globo no sábado, Moser afirmou que Lula tinha se comprometido com uma reunião de fechamento e que ela deveria acontecer na terça-feira.

— Ele agradeceu pessoalmente. Na semana que vem, provavelmente na terça, teremos uma conversa de fechamento. Tem prazo na semana que vem ainda de entrega do final do que é a sanção e regulamentação em alguns projetos de lei para complementar a Lei Geral dos Esportes. Ele se comprometeu a dar esse fechamento e deve acontecer isso na terça-feira antes da posse — afirmou em entrevista ao GLOBO.

Na mesma edição do Diário Oficial, Lula também oficializou a nomeação do deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) como ministro de Portos e Aeroportos e Márcio França (PSB) como ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

França foi desalojado do Ministério dos Portos e Aeroportos para dar espaço ao Republicanos na reforma ministerial que abriu o governo para o Centrão. Nesta terça-feira, o presidente Lula dá posse aos três ministros reunião privada no Palácio do Planalto. Fufuca e Silvio terão ainda uma cerimônia pública de transmissão de cargo. Não há, no entanto, previsão de participação de Lula.

Veja como fica a esplanada de Lula

Rui Costa (PT) – Casa Civil

Alexandre Padilha (PT) – Secretaria de Relações Institucionais

Márcio Macedo (PT) – Secretaria-Geral da Presidência da República

Fernando Haddad (PT) – Ministério da Fazenda

Flávio Dino (PSB) – Ministério da Justiça

José Múcio – Ministério da Defesa

Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores

Jorge Messias – Advocacia-Geral da União

Nísia Trindade – Ministério da Saúde

Camilo Santana (PT) – Ministério da Educação

Esther Dweck – Ministério da Gestão

Silvio Costa Filho (Republicanos) – Ministério de Portos e Aeroportos

Luciana Santos (PCdoB) – Ministério da Ciência e Tecnologia

Cida Gonçalves – Ministério das Mulheres

Wellington Dias (PT) – Ministério do Desenvolvimento Social

Margareth Menezes – Ministério da Cultura

Luiz Marinho (PT) – Ministério do Trabalho

Anielle Franco – Ministério da Igualdade Racial

Silvio Almeida – Ministério dos Direitos Humanos

Geraldo Alckmin (PSB) – Ministério da Indústria e Comércio

Vinícius Carvalho – Controladoria-Geral da União

Marcos Amaro – Gabinete de Segurança Institucional

Paulo Pimenta (PT) – Secretaria de Comunicação

Carlos Fávaro (PSD) – Ministério da Agricultura

Waldez Góes (PDT) – Ministério da Integração

André de Paula (PSD) – Ministério da Pesca

Carlos Lupi (PDT) – Ministério da Previdência

Jader Filho (MDB) – Ministério das Cidades

Juscelino Filho (União Brasil) – Ministério das Comunicações

Alexandre Silveira (PSD) – Ministério de Minas e Energia

Paulo Teixeira (PT) – Ministério do Desenvolvimento Agrário

André Fufuca (PP) – Ministério do Esporte

Marina Silva (Rede) – Ministério do Meio Ambiente

Simone Tebet (MDB) – Ministério do Planejamento

Celso Sabino (União Brasil) – Ministério do Turismo

Sonia Guajajara (PSOL) – Ministério dos Povos Originários

Renan Filho (MDB) – Ministério dos Transportes

Márcio França — Ministério da Micro e Pequena Empresa

