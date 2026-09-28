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ELEIÇÕES 2026 Lula oscila de 37% a 39% no 1º turno, aponta Quaest; Flávio vai de 33% a 34% O escritor Augusto Cury (Avante), que estava na terceira posição, oscilou de 6% para 4%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 34%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

O atual presidente voltou a liderar no primeiro turno fora da margem de erro, o que não acontecia na semana passada. No último dia 21, a pesquisa mostrou Lula com 37% das intenções de voto e Flávio com 33%, primeira vez que os dois principais candidatos apareceram empatados tecnicamente, no limite da margem de erro. Em uma semana, a distância entre os dois passou de quatro pontos percentuais para cinco pontos percentuais entre os dois levantamentos.

O escritor Augusto Cury (Avante), que estava na terceira posição, oscilou de 6% para 4%. O candidato está empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, que se manteve com 4% nas últimas duas semanas.

Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) se manteve em 3% em comparação com a semana passada.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) apareceu com 1%, a mesma porcentagem do levantamento da última semana.

Proibição das bets

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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