O presidente Lula (PT) deu, ontem, mais uma sinalização de que está ajudando com o coração o Governo Raquel Lyra (PSDB). Incluiu o pagamento às instituições credoras de Pernambuco um débito de R$ 645 milhões na relação dos Estados beneficiados com a medida.

Como a União responde pelas operações de crédito dos Estados e municípios com as instituições financeiras, ela também é responsável por quitar os valores, se necessário. O governo federal pagou R$ 12,29 bilhões em dívidas atrasadas de Estados e municípios em 2023.

Os principais beneficiados foram os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul que, juntos, somam mais de 9,5 bilhões em dividendos quitados. Segundo o site Poder360, de Brasília, os dados constam no Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas do 3º quadrimestre de 2023, divulgado pelo Tesouro Nacional

O relatório diz ainda que o governo federal concedeu R$ 269,3 bilhões em garantias para operações de crédito em 2023. Ao todo, 143 novas operações do tipo foram assinadas: 112 em contratos de garantia internos e 31 em contratos de garantia externo. Do valor total, R$ 110 bilhões foram destinados para operações de crédito internas.

Nessa modalidade, bancos federais como Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica concentraram 94,8% do investimento. Enquanto isso, operações de crédito externas contaram com R$ 159 bilhões. Os principais beneficiados foram os organismos multilaterais, como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento).

O grupo contou com 93,8% das operações. Com relação às dívidas, o Estado de São Paulo é o maior mutuário, com saldo devedor em operações de crédito garantidas de R$ 34,4 bilhões. O Rio de Janeiro é o 2º na lista, com dívida de R$ 29,76 bilhões.

