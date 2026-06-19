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Governo Lula: papel do governante não é parar diante do problema, é desafiar e encontrar solução O presidente participou da inauguração do hospital universitário em Divinópolis, no câmpus da Universidade Federal de São João del-Rei, em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (19) que "o papel do governante não é parar diante do problema, é desafiar e encontrar solução".

O presidente participou da inauguração do hospital universitário em Divinópolis, no câmpus da Universidade Federal de São João del-Rei, em Minas Gerais. Foi um discurso de cerca de 24 minutos, mas sem grandes destaques em conteúdo.

Lula fez um discurso baseado nos pontos que têm sido frequentes: defender o Prouni, os investimentos públicos em educação, o Agora Tem Especialistas, a aquisição de equipamentos de última geração para o SUS, programas como o Farmácia Popular, o Fies e o Pé de Meia, entre outros pontos. Também repetiu um gesto que fez durante a manhã, que foi cumprimentar uma criança e interagir com ela ao fim de sua fala.

Em um determinado momento do discurso, Lula abraçou uma apoiadora presente. Ela disse que precisava de ajuda para adquirir sua casa própria e que vivia pagando aluguel. A fala pôde ser captada pelo microfone que o petista segurava. O presidente evitou fugir do script de sua fala e não deu uma resposta imediata, tentando responder a ela que discutiria o assunto depois.

A equipe do presidente tem optado por realizar eventos sem um palco formal. Os ambientes têm sido mais "informais", com uma proximidade maior entre os presentes e Lula. É uma forma de dar ao petista uma interação maior com as pessoas que participam desse tipo de cerimônia. Nesses atos, Lula costuma abraçar e tirar fotos com as pessoas presentes, conversar mais. Em alguns casos, até pede para que as pessoas da plateia segurem seu copo de água, por exemplo.

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