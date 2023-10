Lula parabeniza candidato apoiado pela direita por vitória em eleição presidencial no Equador

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o candidato de direita Daniel Noboa que venceu as eleições do Equador. Filho de um dos homens mais ricos do país, Noboa ganhou a disputa com 52,2% dos votos e derrotou a candidata Luisa González, 45, que ficou em segundo lugar com 47,7%.

Lula afirmou ter disposição para seguir trabalhando pelo bem-estar dos povos e de aprofundar relações bilaterais.

"Meus parabéns para Daniel Noboa pela vitória nas eleições presidenciais do Equador. Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato. Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos, de aprofundar as relações bilaterais e de atuar pelo desenvolvimento da América do Sul", escreveu Lula nas redes sociais.

Aos 35 anos, Noboa será o mais jovem chefe de Estado da História, mas terá como desafio lidar com o aumento da violência — que marcou o pleito após o assassinato do presidenciável Fernando Villavicencio por narcotraficantes durante um comício em agosto.

A campanha foi marcada pela violência política. Oito candidatos foram mortos, incluindo Villavicencio, um dos favoritos, que foi baleado ao sair de um comício em uma escola em Quito poucos dias antes da votação do primeiro turno, em 20 de agosto. Depois, sete dos presos envolvidos em seu assassinato foram mortos dentro dos presídios.

Daniel Noboa é filho do presidenciável Álvaro Noboa — que concorreu cinco vezes ao cargo, a última contra o ex-presidente Rafael Correa, em 2006.

Veja também

brasil Sem espaço no governo, pastor que apoiou Lula nas eleições pede ajuda financeira à fiéis