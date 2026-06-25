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Presidência

Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita

Pleito realizado no domingo (21) elegeu candidato Abelardo de la Espriella

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Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direitaLula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Colômbia pelas eleições realizadas no último domingo (21) e que elegeram o candidato de direita Abelardo de la Espriella como novo presidente do país.

“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo.”

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Na rede social X, Lula avaliou que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias” e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.

 

“Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, concluiu o presidente brasileiro.

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