Lula parabeniza Hugo Motta por vitória na Câmara e prevê 'parceria exitosa'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) pela vitória na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Em nota divulgada logo após a divulgação do resultado, o petista demonstrou confiança em uma "parceria exitosa" com o novo presidente da Câmara.

"Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental", escreveu o presidente.

Motta foi eleito na tarde deste sábado com o voto de 444 deputados, a segunda maior votação da História. Aos 35 anos, ele será o deputado mais novo a assumir o cargo. A eleição de Motta consolida o domínio do centrão, bloco informal de partidos que há décadas dá as cartas no Congresso. O grupo informal de partidos tem indicados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas enfrenta divisões internas que tem dificultado a aprovação de projetos de interesse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um esforço para se equilibrar entre governistas e oposição, o deputado também afirmou que, caso eleito, ouvirá os colegas para discutir o que será votado na Casa e citou Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, símbolo do fim do regime do apartheid no país africano. Ao todo, Motta conseguiu atrair em torno de seu nome o apoio de 17 legendas. Ficaram de fora do bloco o PSOL, a Rede e o Novo apenas.

