Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Lula parabeniza vitória de António Seguro em Portugal

Brasil seguirá trabalhando para fortalecer relações bilaterais

Reportar Erro
Lula parabeniza vitória de António Seguro em PortugalLula parabeniza vitória de António Seguro em Portugal - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP e Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou António José Seguro pela vitória nas eleições de Portugal. Em seu perfil na rede social X, Lula classificou o triunfo como expressivo e citou vitória da democracia.

“Uma eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia,” afirmou Lula. 

Leia também

• Candidato de centro-esquerda António Seguro vence eleição presidencial em Portugal

• Espanha e Portugal enfrentam nova tempestade após inundações durante a semana

• Campanha presidencial chega ao fim em Portugal marcada por tempestades

No post, ele disse, ainda, que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, pelo fortalecimento das relações bilaterais, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável.

Como foi a vitória
O socialista António José Seguro foi eleito neste domingo (8) presidente de Portugal, ultrapassando a marca de três milhões de votos. Ele derrotou o candidato da extrema-direita André Ventura, no segundo turno das eleições.

Com mais de 11 milhões de cidadãos aptos a votar, Seguro tinha conseguido, até as 21h30 (horário local), mais de 3,3 milhões de votos. Seu adversário, André Ventura, somava 1,6 milhão de votos. A abstenção estava próxima dos 50%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter