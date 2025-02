Lula: Parabéns a Davi Alcolumbre pelo novo mandato na presidência do Senado e do Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste sábado, 1º, nota oficial para parabenizar o senador Davi Alcolumbre (União-AP) pela eleição à presidência do Senado. A votação terminou há pouco e Alcolumbre venceu a disputa por ampla maioria, com 73 votos.

Veja a íntegra da nota:

"Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro."