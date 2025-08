Lula participa da posse de novo presidente do PT em Brasília

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na manhã deste domingo, da cerimônia de encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado em Brasília.

O evento marca a conclusão do processo interno de eleições da legenda e a posse do ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva como novo presidente nacional do partido, em substituição à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PR), que esteve à frente da sigla desde 2017.

Com presença de lideranças nacionais do PT, como os ministros Waldez Goés (Desenvolvimento Regional), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Macaé Evaristo (Igualdade Racial), o evento contou com a participação do ex-ministro José Dirceu, condenado durante o Mensalão, que foi ovacionado pela militância com gritos de "Dirceu guerreiro do povo brasileiro". Ele deve concorrer à Câmara dos Deputados no próximo ano.

O encontro reafirma o papel de Edinho como figura de confiança do núcleo mais próximo a Lula. Além de ter comandado campanhas presidenciais do petista, Edinho também atuou como ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato de Dilma Rousseff e como tesoureiro do partido.

Sua vitória refletiu um desejo do Planalto de alinhar ainda mais a atuação institucional do partido com a estratégia de governo, especialmente num momento em que Lula tenta reforçar a base no Congresso e ampliar o diálogo com movimentos sociais e setores organizados da sociedade.

Desde sexta-feira, cerca de mil delegados de todos os estados, eleitos previamente nas instâncias estaduais do partido, participaram das discussões em torno do novo regimento interno e das diretrizes políticas da legenda.

Apesar de disputas internas e da tentativa de grupos menores de alterar o equilíbrio de forças, a corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB), à qual pertencem tanto Lula quanto Edinho, manteve o controle da maioria do Diretório Nacional. A hegemonia da CNB, consolidada nas eleições internas, reduz as chances de mudanças profundas na linha política ou nas regras de funcionamento do partido.

O 17º Encontro Nacional também é palco de debates sobre as perspectivas eleitorais do PT para 2026, a relação com os aliados da frente ampla e o fortalecimento da presença digital do partido nas redes sociais, um dos temas considerados centrais pela nova direção.

A expectativa é que Edinho assuma um papel na reorganização da militância digital e na construção de pontes com setores do eleitorado ainda resistentes ao projeto petista.

Recentemente, a legenda teve bom desempenho nas plataformas digitais com campanhas temáticas que furaram a bolha da militância, como a defesa da taxação dos super-ricos e a mobilização em torno da soberania nacional, reacendida após o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A expectativa da nova gestão é intensificar esse tipo de atuação, investindo em linguagem mais popular, engajamento com criadores de conteúdo e maior capilaridade entre os militantes digitais.

Uma música sobre a taxação foi exibida logo no início da solenidade.

