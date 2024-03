A- A+

Política cultural Lula participa de abertura da Conferência Nacional de Cultura Propostas aprovadas durante a conferência vão embasar as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura (PNC)

O presidente Lula participa nesta segunda-feira (4)( da abertura da quarta Conferência Nacional de Cultura (CNC). Com o tema “Democracia e Direito à Cultura", o evento deve reunir mais de 3 mil participantes de todo o Brasil no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O evento dura até a sexta-feira, 8, e irá debater políticas públicas culturais e definir orientações prioritárias para assegurar transversalidades nas ações do setor. As propostas aprovadas durante a CNC vão embasar as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura (PNC), que nortearão o ministério nos próximos 10 anos.

A conferência terá a participação de produtores culturais e da sociedade civil. Com adesão de todos os estados e Distrito Federal, as delegadas e delegados que participarão da etapa nacional do evento elegeram, nas fases estaduais e distrital, aproximadamente 140 propostas que serão debatidas entre 12 grupos de trabalho.

O último PNC, elaborado em 2014 e com prazo até dezembro, foi elaborado após a realização de fóruns, seminários e consultas públicas com a sociedade civil e, de 2005 em diante, sob a supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Com duração de uma década, o plano teve a sua vigência prorrogada duas vezes.

Em café com jornalistas nesta manhã, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que políticas culturais só deixarão de depender de gestões governamentais quando a sociedade reconhecer o tema como uma política de Estado. Menezes disse ainda que a pasta não consegue trabalhar sozinha enquanto parte da sociedade constrói “críticas constantes de desconstrução” ao setor.

