SAÚDE Lula participa de ação do SUS e defende "mutirões de um mês" para reduzir filas Fala foi feita em evento na Universidade de Brasília, neste sábado (13)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (13), em Brasília, de uma ação do SUS no Hospital Universitário de Brasília (HUB) e defendeu a realização de “mutirões de um mês” como estratégia para reduzir as filas de consultas, exames e cirurgias no sistema público de saúde.

Lula participou de evento sobre um mutirão de atendimentos do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

–A gente precisa mapear quais são as coisas que estão mais acumuladas e fazer mais mutirões, não uma vez a cada três meses, mas quem sabe a gente não faz um mês inteiro de mutirão – disse Lula. Lula defendeu também que os médicos ganhem hora extra como motivação para reduzir filas. – A gente paga hora extra, mas é o seguinte, a gente vai ter que fazer mais.

Enquanto a gente não tem todos os médicos que precisamos em todos os hospitais, o nosso pessoal universitário, nossos hospitais vão ter que fazer mais – disse Lula neste sábado. O mutirão deste sábado é uma iniciativa, que integra o projeto Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas, e ocorre nos 45 hospitais universitários federais da rede Ebserh em todo o Brasil.

O objetivo é ampliar o atendimento especializado e reduzir o tempo de espera na rede pública de saúde. Estão programados mais de 29 mil atendimentos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 1,9 mil cirurgias eletivas, 4,5 mil consultas especializadas e 22,7 mil exames especializados e terapias. Os atendimentos serão voltados a várias especialidades, como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher.

