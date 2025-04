A- A+

presidente do brasil Lula participa de celebração do Dia do Exército pelo terceiro ano consecutivo Em 2023, Lula disse que foi ao evento para demonstrar que "não guarda rancor" dos militares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira da celebração ao Dia do Exército, no Quartel-General da instituição, no Setor Militar Urbano, em Brasília. Desde que tomou posse em seu terceiro mandato, o petista sempre marcou presença no evento.

Na cerimônia, autoridades e instituições civis e militares que tenham prestado serviços memoráveis ao Exército serão condecoradas com a "Ordem do Mérito Militar" e a Comba medalha do Exército Brasileiro.

Em 2023, Lula disse que foi ao evento para demonstrar que "não guarda rancor" dos militares.

A visita do presidente ao QG do Exército agora ocorre diante da expectativa de julgamento de militares por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em março, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco militares foram transformados em réus pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio, a Corte vai decidir se aceita a denúncia contra o núcleo militar, com 10 integrantes do Exército, sendo dois generais, três coronéis e cinco tenentes-coronéis.

Segundo a denúncia, esse grupo era ficou responsável por ações coercitivas e foi formado por representantes das forças de segurança pública que se alinharam ao plano antidemocrático.

Os militares ligados ao golpe teriam monitorado autoridades e estariam envolvidos no plano que previa até a morte do presidente Lula (PT) e do vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo a denúncia, esse grupo era responsável por ações coercitivas e teria monitorado autoridades.

Veja também