BRASIL Lula participa de celebração pelo Dia do Exército em novo gesto de aproximação com militares Aceno ocorre menos de um mês depois de o presidente determinar que os ministérios não fizessem manifestações em memória dos 60 anos do golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira, da celebração ao Dia do Exército, no Quartel-General da instituição, no Setor Militar Urbano, em Brasília. O aceno do presidente aos militares acontece menos de um mês depois dele determinar que os ministérios não fizessem manifestações em memória dos 60 anos do golpe.

Na cerimônia, autoridades e instituições civis e militares que tenham prestado serviços memoráveis ao Exército serão condecoradas com a "Ordem do Mérito Militar" e a Comba medalha do Exército Brasileiro.

Lula também participou da celebração no ano passado, em uma tentativa de apaziguar as relações com as Forças Armadas após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na ocasião, o chefe do Executivo disse que foi ao evento para demonstrar que "não guarda rancor" dos militares.





Em março, Lula deu uma ordem explícita aos ministros do Palácio do Planalto que não queria que o governo fizesse nenhum movimento ou evento em memória aos 60 anos do Golpe Militar, nem a favor e nem contra.

Conforme o Globo mostrou, o presidente argumentou a auxiliares, em uma reunião no começo do mês, que o objetivo era evitar que a data fosse usada para “conflagrar o ambiente político do país”.

O Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, pretendia realizar um evento no Museu da República, em Brasília, que exaltaria a luta de perseguidos pelo regime militar.

