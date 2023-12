A- A+

Eleições Municipais Lula participa de conferência do PT para as eleições municipais de 2024 Lula terá foco nas viagens nacionais e vai percorrer o país para a inauguração de obras em ano de eleições municipais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira da abertura da Conferência Eleitoral do PT para as eleições municipais de 2024, em Brasília.

Como mostrou o Globo, apesar de ainda não ter traçado toda a estratégia para atuação na disputa municipal do próximo ano, Lula já definiu que vai mergulhar de cabeça em, pelo menos, duas campanhas: a de São Paulo e a de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com lideranças petistas, a expectativa é que o mandatário se envolva diretamente em locais onde o confronto com o bolsonarismo for claro.

No segundo turno da eleição presidencial, Lula bateu Bolsonaro na capital paulista por 53,54% a 46,46% dos votos válidos. Uma vitória de um candidato vinculado ao governo federal na maior cidade do país teria impacto na disputa política travada com o grupo do ex-presidente.

Diante desse cenário, a previsão é que Lula participe de eventos e faça gravações para propaganda eleitoral da campanha de Boulos.

Já na eleição de São Bernardo do Campo, cidade onde iniciou sua vida política como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula considera questão de honra a conquista do município, que foi berço da fundação do PT.

É provável que Lula se empenhe ainda na campanha do petista Emídio de Souza em Osasco, na Região Metropolitana. Deputado estadual em São Paulo, ele é amigo de Lula. Após a eleição, foi cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, posto que ficou com Márcio Macedo.

Lula ainda afirmou que no próximo ano terá foco nas viagens nacionais e vai percorrer o país para a inauguração de obras.

Veja também

Argentina Bolsonaro chega à Argentina para a posse de Milei, mas não sabe se encontrará novo presidente