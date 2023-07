Lula participa de congresso da UNE em Brasília

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira do 59ª Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Em Brasília, o presidente deve falar no fim da tarde sobre os projetos do governo para as universidades.

A partir das 18h, segundo a programação da UNE, haverá um "ato político" no encontro, com a presença de Lula, no Ginásio Nilson Nelson.

O Palácio do Planalto confirmou a agenda de Lula e informou que o evento terá a presença dos ministros Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica.

Os estudantes também pretendem entregar uma carta com demandas para a área da educação.





Pela manhã, Lula deve participar de solenidade da sanção da Medida Provisória do Minha Casa Minha Vida. O texto estabelece três faixas de renda de beneficiados para o programa habitacional.

Nas áreas urbanas, a faixa 1 destina-se a famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640; a faixa 2 vai até R$ 4,4 mil; e a faixa 3 até R$ 8 mil. Em áreas rurais, os valores são equivalentes, mas contados por rendimento anual.

