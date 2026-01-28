A- A+

PRESIDENTE LULA Lula participa de 'Davos' latino e se reúne com presidente do Panamá nesta quarta-feira (28) Ao chegar na terça-feira, presidente se reuniu com José Antonio Kast, eleito para a presidência do Chile

Em uma rápida passagem pelo Panamá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã desta quarta-feira da abertura da segunda edição do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, na cidade do Panamá. À tarde, Lula irá se reunir com o presidente panamenho, Raul Mulino, e está prevista a assinatura de atos de cooperação entre os dois países.

Lula visita o Panamá pela primeira vez em seu terceiro mandato como convidado de honra da segunda edição do Fórum organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e pelo governo do país, que tem parceria de mídia do Globo e do Valor Econômico. O evento busca se consolidar como "Davos" latino e promove um debate sobre os desafios e os potenciais da região com autoridades e lideranças econômicas.

Na terça-feira, Lula teve uma reunião bilateral com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, um nome da direita chilena que vai suceder Gabriel Boric. Ao sair do encontro, Kast afirmou que o bem das nações "transcende qualquer diferença política e ideológica":

_Para além das diferenças ideológicas que podem haver existido quando se exerce uma candidatura, é distinto quando se representa um país. Cada um se instala em seu país e busca o melhor para seus compatriotas. Por isso eu hoje coloco com orgulho a bandeira do Brasil e também vou entregar a bandeira do Chile ao presidente Lula, refletindo o que nos interessa, que a América Latina vá bem.





O presidente disse que pretende ir a Washington em março. Nesta terça-feira, Lula disse que é importante que Trump permita que a Venezuela cuide da "própria soberania" e que espera que a presidente Delcy Rodríguez consiga "dar conta do recado".

Além de Lula e de Mulino, participam da sessão inaugural outros seis líderes latinos e caribenhos: Rodrigo Paz Pereira, da Bolívia, Gustavo Petro, da Colômbia, Daniel Noboa, do Equador, Bernardo Arévalo, da Guatemala, e Andrew Holness, da Jamaica. O presidente eleito do Chile, José Kast, também estará presente. Depois, os chefes de estado ao Canal do Panamá devem seguir para uma visita ao Canal do Panamá.

Na parte da tarde, está prevista uma reunião bilateral entre Lula e Mulino, com a participação dos ministros da comitiva presidencial e seus pares panamenhos. Pelo lado brasileiro, estarão presentes o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Na oportunidade, serão assinados alguns atos de cooperação entre Brasil e Panamá. Um dos acordos previsto trata da facilitação de investimentos entre os dois países, que vivem um momento inédito na relação bilateral. Lula e Mulino já se reuniram cinco vezes e o Panamá se associou ao Mercosul no fim do ano passado. Além disso, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu quase 80% em 2025, para US$ 1,6 bilhão.

Veja também