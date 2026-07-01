Lula participa de evento ao lado de Jaques Wagner na Bahia

A- A+

Uma semana depois de deixar a liderança do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) participa nesta quarta-feira de um evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento em Alagoinhas, na Bahia. Junto com o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-ministro Rui Costa, os dois participam de uma cerimônia de anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte e entrega de veículos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.

Este ano, pela primeira vez desde 2022, Lula não participará das comemorações da Independência da Bahia no dia 2, celebração que tem ampla participação popular. A justificativa do governo é que o presidente não deve se expor por muito tempo ao sol por causa do câncer de pele que teve na cabeça em abril. A comemoração da data é marcada por uma caminhada pelas ruas de Salvador. Wagner, que tentará a reeleição em outubro, deve comparecer.

O senador deixou a liderança do governo depois de se reunir por duas horas com Lula no Palácio do Alvorada no dia 24. A decisão foi uma tentativa de estancar o impacto na campanha à reeleição da investigação sobre a suposta atuação do parlamentar a favor do Banco Master em troca de "vantagens indevidas". Em publicação nas redes sociais após o encontro, Wagner afirmou que a decisão foi de "comum acordo" e chamou a reunião com Lula de "conversa entre amigos".

O parlamentar havia sido aconselhado nos últimos dias por aliados próximos, especialmente do PT da Bahia, a deixar o posto para focar em sua defesa e preservar Lula do desgaste político maior às vésperas da eleição. Interlocutores do presidente afirmam que o senador pediu para deixar o cargo, como desejava o presidente.

Desde a operação da PF, no dia 18, aliados de Lula no Congresso e no Palácio do Planalto passaram a defender que o senador deixasse a liderança no Senado. Governistas apontaram o “constrangimento” com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que incluiu a divulgação de uma foto de US$ 49 mil em espécie encontrados em um endereço ligado a Wagner em Brasília. Ao todo, levando-se em conta também o montante em dólares e euros encontrados em um endereço do senador em Salvador, os agentes da PF recolherem o equivalente a R$ 482 mil, de acordo com a cotação atual.

Veja também