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Brasília Lula participa de evento no Planalto e ignora afastamento de chefe da PF em discurso Presidente também fez publicações nas redes sociais ao longo do dia, mas não se manifestou sobre decisão de André Mendonça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira, dia em que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, mas não fez qualquer menção ao episódio durante seu discurso.

Lula discursou em uma cerimônia sobre unidades de conservação, realizada em alusão ao Dia da Amazônia. Ao longo da fala, o presidente se concentrou em temas ambientais e nas ações de seu governo para a proteção da floresta.

O silêncio se repetiu nas redes sociais. Lula fez publicações ao longo do dia, mas, até o fim da tarde, não havia se pronunciado diretamente sobre o afastamento de Andrei ou sobre a decisão de Mendonça;

A determinação do ministro atingiu diretamente a cúpula da PF. Além de Andrei, Mendonça afastou o diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. Andrei foi escolhido por Lula para comandar a corporação no início de seu terceiro mandato.

A Segunda Turma do STF chegou a formar maioria nesta terça-feira para manter a determinação de Mendonça, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Enquanto a análise não é concluída, a liminar que afastou os dois integrantes da PF continua em vigor.

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer do afastamento de Andrei, sob o argumento de que a decisão invade uma atribuição do presidente da República relacionada ao comando da Polícia Federal.

Nos bastidores, porém, o caso mobilizou o Planalto ao longo do dia. Lula se reuniu com auxiliares, entre eles o advogado-geral da União, Jorge Messias, enquanto o governo discutia a resposta à decisão do Supremo.

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