Atos Golpistas

Lula participa de evento no Planalto para marcar três anos dos atos de 8 de janeiro

Cerimônia reúne autoridades dos Três Poderes no edifício que foi alvo das invasões em 2023

Atos golpistas de 8 de janeiro - Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promove nesta quarta-feira um evento no Palácio do Planalto para marcar os três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia ocorre no próprio edifício que foi um dos alvos dos ataques.

A programação reúne autoridades do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, além de convidados. Segundo o governo, o ato tem caráter institucional. No Salão Nobre do Palácio, convidados da Presidência entoaram coros de "sem anistia", em referência ao já anunciado veto de Lula à lei aprovada pelo Congresso em dezembro para reduzir a pena de condenados por golpe de Estado, inclusive Bolsonaro.

Os ataques de 8 de janeiro resultaram em investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal e em condenações de envolvidos. Desde então, o episódio vem sendo lembrado em agendas oficiais como referência da resposta institucional aos atos de violência.

