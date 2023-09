Lula participa de formação de novos policiais federais, e Dino diz que 'Forças Armadas são co-irmãs'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira, da cerimônia de formatura de novos policiais federais, na Academia da Polícia Federal. O presidente estava acompanhado pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos, pelo comandante do Exército, Tomás de Paiva, e pelos ministros Flavio Dino (Justiça) e José Múcio (Defesa).

Em seu discurso, Dino enalteceu a presença de Mucio e Tomás, afirmando que a PF e as Forças Armadas são “co-irmãs a serviço do Brasil” .

— Destaco o alto significado da presença de vossas excelências aqui. Uma vez que mostra que, mais do que amigos, mostra que somos co-irmãos. E as Forças Armadas e a Polícia Federal são instituições co-irmãs a serviço do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras — afirmou Dino.

Após a cerimônia, Dino afirmou que “eventuais divergências ocasionais” não são “maiores do que a busca da Concórdia”.

— Achei muito significativo que houvesse a presença do ministro Mucio e do comandante do Exército general Tomás. Agradeço muito a ambos porque mostrou o principal: são instituições que tem papeis diferentes, mas nós temos que atuar juntos. Eventuais divergências ocasionais que possam ter existido não são maiores do que a busca da concórdia.

Dino afirmou ainda que “independente de episódios que estão em andamento” há por parte da PF e das Forças Armadas “pelo respeito às competências e atribuições de ambos os órgãos”.

— A PF tenho certeza que ficou muito feliz com a presença das Forças Armadas aqui representadas porque significa que nós caminhamos juntos independente de episódios que estão em andamento, e há por parte tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal pleno respeito ás competências e atribuições de ambos os órgãos.

