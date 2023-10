Lula participa de primeiro evento público após cirurgias

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (20) do seu primeiro evento público após a cirurgia no quadril e nos olhos, realizadas no final de setembro. O presidente fará uma participação por vídeo no evento de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família. A previsão é que Lula também faça o seu primeiro discurso.

Neste mês, o governo federal passa a pagar o Benefício Variável Nutriz, último da cesta de benefícios da nova versão do programa, relançado em março. Trata-se de um pagamento adicional de R$ 50 às famílias com crianças de até seis meses.

Em março, quando relançou o Bolsa Família, o governo estabeleceu um mínimo de R$ 600 reais por família e somou uma série de benefícios adicionais à cesta.

São eles:

Valor per capita pago a cada pessoa da família: R$ 142;

Cada família recebe, no mínimo, R$ 600;

Dependendo da composição familiar, pode ser necessário o repasse do Benefício Complementar para que o lar atinja o valor mínimo de R$ 600;

Benefício Primeira Infância (zero a seis anos): R$ 150 por criança;

Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes (sete a 18 anos);

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 para famílias que tenham crianças de até seis meses;

Benefício Extraordinário de Transição: para casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior.

Desde março, o governo federal incluiu 2,3 milhões de famílias no programa, totalizando 21,4 milhões de famílias recebendo os repasses.

Somente em outubro, o governo investiu R$14,672 bilhões no Bolsa Família, um valor médio de R$ 688,97.

