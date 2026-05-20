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TCU Lula participa de solenidade no TCU ao lado de Alcolumbe Foi o segundo encontro dos dois depois da rejeição de Jorge Messias pelo Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se encontraram nesta quarta-feira durante a posse de Odair Cunha como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Foi o segundo encontro dos dois depois de o Senado rejeitar o ministro da Advocacia Geral União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula e Alcolumbre se sentaram na mesma principal separados pelo presidente do TCU, Vital do Rego. Durante a cerimônia dos dois não conversaram. Ao fim, houve uma rápida interação entre eles na hora de posar para fotos.

Na semana passada, durante a posse de Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula e Alcolumbre, mesmo sentados lado a lado, se ignoraram durante toda a cerimônia. Nos bastidores, segundo relatos, apenas se cumprimentaram brevemente de forma protocolar.

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