PRESIDENTE LULA Lula participa de terceira edição da live "Conversa com o Presidente" Programa foi pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã desta terça-feira (27) da terceira edição de sua live semanal "Conversa com o presidente". Marcado para as 8h30, o programa foi pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais.

Em formato mais informal, a live conta com a apresentação do jornalista Marcos Uchôa, filiado ao PSB.

Na última edição, Lula falou sobre a mais recente reunião ministerial e sua agenda de viagem à Europa. Na ocasião, adiantou que conversaria sobre as tensões políticas que envolvem o acordo entre Mercosul e União Europeia com presidente francês, Emmanuel Macron.

Já na primeira edição, Lula prometeu lançar "grandes obras" no início de julho.

O presidente também falou sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida e outros programas do governo.



A primeira live do presidente no atual governo teve audiência tímida, se comparada a outros momentos do petista e às transmissões do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que adotou o modelo em seu mandato.

Pesquisadores ouvidos pelo Globo avaliam que houve acerto no formato adotado, mas que será preciso deixá-lo menos engessado e mais fluido.

