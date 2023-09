A- A+

ARTROPLASTIA DO QUADRIL Lula passa o dia ao lado de Janja, e evita visitas no primeiro dia de pós-operatório Presidente foi submetido a operação ortopédica que durou pouco mais de uma hora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou o sábado ao lado da primeira-dama Janja da Silva, a única acompanhante do presidente, de acordo com assessores do Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

A presença do presidente não teria afetado o funcionamento de rotina do hospital, já que Lula ficou em um quarto reservado e evitou receber visitas neste sábado. A orientação foi que Lula ficasse recolhido para evitar o risco de infecções ou até mesmo contrair vírus como o de Covid-19.

Lula permanece internado em apartamento do hospital, e sob o cuidado das equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.

Chamada de artroplastia do quadril, a operação ortopédica durou pouco mais de uma hora, das 12h às 13h13m de sexta-feira.





O presidente passou por uma artroplastia total de quadril e colocou uma prótese híbrida, que tem parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso. Sete médicos acompanharam a cirurgia. Na noite de sexta o petista já havia firmado os pés no chão.

Lula também passou por um procedimento para a correção da pálpebra. A intervenção para a remoção do excesso de pele ocorreu das 15h às 16h16m e foi realizada pela médica Eliana Forno. Esse procedimento não exige cuidados pós-operatórios complexos, segundo os médicos.

A previsão é que Lula receba alta na segunda ou terça-feira e passe pelo menos três semanas despachando do Palácio da Alvorada. O presidente deve deixar o hospital podendo andar. O Palácio do Planalto prevê um período de quatro a seis semanas sem viagens do presidente.

