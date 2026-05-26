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Presidência Lula passa pela segunda aplicação de radioterapia preventiva em Brasília De acordo com auxiliares do governo, o tratamento não interfere na rotina de Lula, que seguirá cumprindo normalmente a agenda presidencial durante o período

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira mais uma sessão do tratamento preventivo de radioterapia no couro cabeludo, após a retirada de um câncer de pele em abril deste ano. O procedimento ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, antes do embarque do presidente para compromissos oficiais em Manaus.

Essa foi a segunda aplicação do tratamento, que deve se estender pelas próximas semanas. A equipe médica definiu um total de 15 sessões de radioterapia superficial como medida complementar para diminuir as chances de retorno da lesão retirada no mês passado.

De acordo com auxiliares do governo, o tratamento não interfere na rotina de Lula, que seguirá cumprindo normalmente a agenda presidencial durante o período. As sessões são rápidas e realizadas na unidade do hospital na capital federal.

A lesão retirada do presidente em 24 de abril foi identificada como um carcinoma basocelular, tipo mais frequente de câncer de pele e considerado de baixa agressividade. O procedimento cirúrgico foi feito na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo.

O acompanhamento médico do presidente segue sendo conduzido pelas equipes lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

Agenda em Manaus

Lula desembarca nesta terça-feira em Manaus, onde terá agendas até quarta-feira. A viagem também terá o objetivo de aparar arestas com aliados e tentar fechar os nomes do palanque no Amazonas para a eleição de outubro.

O PT defende a escolha do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos como candidato ao Senado. O líder do MDB na Casa, Eduardo Braga, que disputará um novo mandato, porém, resiste a essa indicação.

O candidato ao governo de Lula no Amazonas será o senador Omar Aziz (PSD). Na noite de terça-feira, Lula deve ter um jantar com os aliados no estado para tentar fechar a formação da chapa.

Além disso, o presidente participará na terça-feira da entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Manaus. Na quarta-feira, estão previstas visitas a estaleiros para anunciar a retomada de investimentos da Petrobras no estado e o lançamento de uma balsa financiada pelo BNDES.

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