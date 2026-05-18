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lesão Lula passa por consulta no Sírio-libanês para acompanhar retirada de lesão na cabeça Presidente está liberado para seguir com as atividades e seguirá sendo acompanhado pelas equipes médicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma consulta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (18). Foi uma consulta de retorno para acompanhar a evolução do procedimento que ele realizou no mês passado, de retirada de lesão de câncer de pele no couro cabeludo.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, ele "apresenta evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências".

Lula está liberado para seguir com suas atividades habituais e seguirá sendo acompanhado pelas equipes médicas lideradas por Roberto Kalil Filho e por Ana Helena Germoglio.

Em abril, o presidente retirou uma lesão de pele na cabeça e realizou uma biópsia. Na ocasião, a equipe médica explicou que tratava-se uma medida de precaução, porque a lesão era um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de tumor de pele.

Esse tipo de lesão costuma ser localizado e, em geral, não apresenta risco de espalhamento para outras partes do corpo.

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