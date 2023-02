Lula passa por exames em hospital de Brasília

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada neste sábado (25) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para a realização de exames. O petista passou por uma ressonância magnética no quadril para acompanhamento dos exercícios de fisioterapia já em andamento.

Lula tem se queixado de dores na perna devido a uma bursite no joelho. O incômodo o impediu, por exemplo, de participar de uma cerimônia de abertura da reunião de gestores da rede de atendimento da Caixa, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

A bursite é uma inflamação que afeta o tendão, causando dor e incômodo e é mais frequentemente em áreas que realizam movimentos repetitivos. Lula já teve o mesmo problema no ombro em outros anos.

Como mostrou o colunista do Globo Lauro Jardim, como tratamento, o presidente faz infiltrações, como são chamadas as aplicações de medicamentos no local da lesão para reduzir as dores.

