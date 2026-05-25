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PRESIDENTE LULA Lula passa por radioterapia para tratar câncer de pele Presidente passou por procedimento na manhã desta segunda-feira (25)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira um tratamento preventivo de radioterapia superficial após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo, em abril deste ano. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, em uma visita já prevista pela equipe médica.

Segundo boletim divulgado pelo hospital, a decisão pelo tratamento complementar foi tomada após a remoção da lesão em 24 de abril. A radioterapia tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de recorrência do câncer de pele. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/05, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. Após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira", afirma o boletim médico.

O presidente deverá passar por 15 sessões de radioterapia. Cada aplicação dura cerca de dois minutos e será realizada no próprio hospital, na capital federal. A primeira sessão ocorreu na manhã desta segunda-feira.

Ainda segundo integrantes do governo, o tratamento não impõe restrições à rotina do presidente. Lula seguirá cumprindo normalmente sua agenda oficial e mantendo as atividades de trabalho durante o período das aplicações.

O acompanhamento médico segue sendo feito pelas equipes lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

A lesão retirada do presidente era do tipo basocelular, considerado o câncer de pele mais comum e de baixa agressividade, com altas chances de cura quando identificado precocemente.

O procedimento realizado em 24 de abril aconteceu na unidade de São Paulo do Sírio-Libanês. Nos dias seguintes à cirurgia, Lula começou a usar um chapéu.

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