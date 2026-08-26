Qua, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Lula passou a ser um grande agiota, diz Caiado, sobre o endividamento do brasileiro

Candidato também reiterou que vai limitar as despesas públicas a 50% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sem informar quais gastos vai cortar

Reportar Erro
O presidente Lula e o candidato do PSD, Ronaldo CaiadoO presidente Lula e o candidato do PSD, Ronaldo Caiado - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Divulgação

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "agiota", ao se referir ao programa Desenrola Brasil e ao endividamento do brasileiro. As declarações ocorreram na noite da terça-feira, 25, durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

"Quando ele fala no Desenrola, ele é que te enrolou. O Lula é que te enrolou. O Lula passou a ser o grande agiota no Brasil", declarou. Caiado criticou o patamar alto dos juros e afirmou que o governo estimula o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para "pagar o agiota".

Leia também

• Caiado evita detalhar propostas para reforma da Previdência e ajuste fiscal em sabatina

• Quaest: em Pernambuco, Lula lidera com 54%, Flávio Bolsonaro tem 19% e Caiado 3%

• Lula 'não mexeu um dedo para beneficiar o filho', afirma Haddad

O candidato também reiterou que vai limitar as despesas públicas a 50% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sem informar quais gastos vai cortar.

"O mercado todo vai saber: agora sim tem um presidente que tem comando do País, tem um presidente que tem palavra cumprida", declarou. "Vai baixar 100%, vai para 6% a taxa de juros e para 3% a inflação. Isso não é milagre, o (Michel) Temer fez."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter