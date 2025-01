Lula: Pé-de-Meia não é gasto e professor não pode ganhar merreca

A- A+

BENEFÍCIO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer nesta terça-feira, 14, que programas sociais como o Pé-de-Meia não são gasto e que não se deve pagar "uma merreca" para professores.

Ele deu as declarações no lançamento do programa Mais Professores para o Brasil, que incentivará pessoas a entrarem nessa carreira.

"Muita gente entendeu o Pé-de-Meia como gasto. Muita gente entendeu como gasto. Esse Lula só sabe gastar dinheiro com pobre. Não é gastar dinheiro com pobre, eu gostaria que ninguém fosse pobre, ninguém precisasse dessa ajuda. Mas como é que pode um presidente da República e um ministro da Educação ficarem passivos quando a gente vê que 500 mil crianças, meninos e meninos, são obrigadas a deixar a escola para ajudar no orçamento da família?", disse o presidente da República.

"A gente não quer que os professores sejam as pessoas mais desqualificadas na prova do Enem. A gente quer que sejam os melhores, e por isso é que temos que pensar muito nos salários dos professores. Porque a gente não pode elogiar professor e na época de pagar salário, pagar uma merreca", declarou Lula.

O presidente afirmou que as escolas têm de ser atrativas e que o governo está dando incentivos para qualificar melhor os professores. Lula também criticou quem diz que a população se conforma em receber benefícios como o Bolsa Família.

Além disso, ele elogiou o ministro da Educação, Camilo Santana, e afirmou que o governo precisa enfrentar "outra revolução da mentira", por isso a restrição ao uso de celulares nas escolas.

