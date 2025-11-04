A- A+

GOVERNO FEDERAL Lula pede aprovação de projeto antifacção após criticar operação do Rio Mais cedo, presidente havia chamado a ação da semana passada de "matança"

Após chamar de "matança" a operação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira (4) nas redes sociais a aprovação do projeto de lei antifacção enviado pelo governo ao Congresso.

"O governo do Brasil está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado. Com mais inteligência, integração entre as forças de segurança e foco nos cabeças do crime — quem financia e comanda as facções", postou Lula.

Em seguida, o presidente listou ações de seu governo na área da segurança. Segundo Lula, desde 2023, as ações da gestão federal já retiraram R$ 19,8 bilhões das mãos de criminosos, "o maior prejuízo já imposto ao crime, enfraquecendo lideranças e redes financeiras".

"O número de operações da Polícia Federal cresceu 80% desde 2022, saltando de 1.875 para 3.393 em 2024. Em 2025, já são 2.922 até outubro."

Lula ainda destacou que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 850 toneladas de drogas em 2024 — recorde histórico. "A inteligência e a integração também avançaram.

Em setembro, inauguramos em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI) — iniciativa inédita entre nove países da Pan-Amazônia e nove estados brasileiros, para combater tráfico, garimpo ilegal e crimes ambientais.'

O presidente ainda acrescentou: "Para sustentar esses avanços, o governo enviou ao Congresso o PL antifacção, que endurece as penas e asfixia financeiramente as facções; e a PEC da Segurança Pública, que moderniza e integra as forças policiais, incorpora as Guardas Municipais e garante recursos permanentes para estados e municípios.

Essas medidas completam o ciclo da segurança: investigação mais eficaz, integração institucional e base legal sólida — uma combinação que consolida o enfrentamento ao crime no Brasil."

Mais cedo, em Belém, Lula disse, em entrevista a correspondentes internacionais, que a megaoperação policial realizada no Rio na semana passada foi uma “matança” e pediu uma investigação sobre o assunto. Chamada de Contenção, a operação foi realizada pelas polícias militar e civil do Rio e deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha.

— Houve uma matança e creio que é importante investigar em que condições ocorreu — disse Lula, de acordo com a agência AFP. É a primeira fala pública do presidente sobre a operação policial realizada pelo governo do adversário Cláudio Castro (PL).

