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FHC Lula pede desculpas a Fernando Henrique: "Cometi uma gafe muito ruim" Na véspera, petista havia chamado o ex-presidente de "morto-vivo", fala repudiada pela fundação FHC e pelo PSDB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas neste sábado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pela fala feita na véspera sobre o estado de saúde do tucano. O presidente havia chamado o tucano de disse "morto-vivo", declaração que gerou uma reação imediata de repúdio.

– Na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que não quero um exílio para as pessoas, que eu quero fazer as pessoas viverem e citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada, e eu disse um morto-vivo. Então foi uma falha minha. Quero pedir desculpa, Paulo Henrique (filho do ex-presidente), a você, sua família e ao povo brasileiro. Eu prometo nunca mais cometer uma gafe dessas – disse Lula durante uma live com o deputado André Janones (Rede-MG).

Durante evento no Rio na sexta-feira, Lula disse que visitou Fernando Henrique Cardoso e lamentou a situação de saúde do antigo adversário. O petista deu a declaração Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Unirio, que tem pesquisas sobre envelhecimento saudável.

— Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade, querer fazer alguma coisa, passear, visitar uma amiga, dançar, aos 70, 80 anos — afirmou Lula, que reforçou o objetivo de criar algo para os idosos "viverem com sorriso no rosto, e com saúde".

Em nota, a Fundação Henrique Cardoso disse que a última vez que o presidente e o tucano se encontraram foi em 2024, quando foi comemorado os 30 anos do Plano Real, implementado pelo ex-presidente.

"A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos".

O PSDB, em nota assinada pelo presidente da legenda, Aécio Neves, também criticou a declaração feita Lula na sexta.

"Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam condições de saúde similares e que devem ser tratados com cuidado, afeto e respeito para nunca serem reduzidos ao mal que sofrem".

Lula e Fernando Henrique foram rivais políticos e disputaram duas eleições presidenciais um contra o outro, ambas vencidas pelo tucano, em 1994 e 1998. Em 2022, o ex-presidente declarou apoiou ao petista quando ele disputou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

No início de novembro, um vídeo foi publicado nas redes sociais de um homem chamado Wesley Oliveira, que teve acesso ao apartamento de Fernando Henrique e gravou imagens do interior dele.

Na gravação, que viralizou, ele mostrou cômodos, móveis e obras de arte da residência. Em um dos trechos, também exibe imagens do ex-presidente, que tem Alzheimer em estágio avançado.

Os filhos do ex-presidente entraram na Justiça de São Paulo para pedir a suspensão dos perfis de Wesley nas redes sociais. O pedido busca impedir a continuidade da divulgação de conteúdos relacionados à intimidade e à residência do pai.

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Wesley por difamação e discriminação de pessoa idosa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dele e na do companheiro, que também foi indiciado. Os dois prestaram depoimento e foram liberados.

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