brasil

Lula pede expulsão de servidor do CGU que agrediu mulher e uma criança

Lula reiterou que o combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade de seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao ministro Vinícius de Carvalho, controlador-geral da União, a abertura de processo interno para responsabilização e expulsão do serviço público do mesmo órgão por agressão contra uma mulher e uma criança.

"A agressão covarde de um servidor da Controladoria-Geral da União (CGU) contra uma mulher e uma criança, divulgada em vídeo pela Imprensa, é inadmissível e precisa de uma resposta firme do Poder Público, considerando tratar-se um servidor federal", afirmou Lula em publicação na rede social X.
 

Lula reiterou que o combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade de seu governo.

O presidente afirmou ainda que "não vamos fechar os olhos aos agressores de mulheres e crianças estejam eles onde estiverem, ocupem as posições que ocuparem". O presidente afirmou ainda que um servidor público deve ser um exemplo de conduta dentro e fora do local de trabalho.

