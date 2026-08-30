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ELEIÇÕES 2026

Lula pede inelegibilidade de Flávio ao TSE por suposto abuso econômico na Festa de Barretos

Os advogados da coligação "O Brasil Pronto pra Mais", que é a da reeleição de Lula, argumentam que Flávio utilizou estrutura pública e privada para o evento

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Lula e Flávio Bolsonaro Lula e Flávio Bolsonaro  - Foto: Evaristo Sá/AFP

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu neste sábado, 29, a inelegibilidade do senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, por suposto abuso de poder econômico na Festa do Peão de Barretos, onde Flávio esteve.

Os advogados do petista pedem que o caso seja analisado pelo Ministério Público Eleitoral e que Flávio seja intimado em até cinco dias.

O Broadcast Político procurou a equipe de Flávio Bolsonaro, mas não obteve retorno.

Os advogados da coligação "O Brasil Pronto pra Mais", que é a da reeleição de Lula, argumentam que Flávio utilizou estrutura pública e privada para o evento que, na análise da campanha, foi um "showmício disfarçado" do candidato do PL.

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"A chapa de Flávio Bolsonaro, segundo a equipe jurídica de Lula, utilizou uma gigantesca estrutura profissional de som, luz e público custeada e patrocinada por empresas privadas e órgãos estatais, o que configura financiamento empresarial indevido e um "showmício" disfarçado", diz o PT em nota.

Os advogados do petista também reclamam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a um público de 60 mil pessoas que Flávio era o herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além do fato de o senador ter discursado sobre suas propostas para o agronegócio.

A equipe de Lula também argumenta que, como a estrutura da agenda de Flávio foi feita com custeio de pessoa jurídica, o senador cometeu o crime de ter "doação indireta de fonte vedada", que é passível de inelegibilidade.

"O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os dispositivos que autorizavam contribuições de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, por incompatibilidade com a igualdade política e com os princípios republicano e democrático", afirmam os advogados de Lula.

Além do pedido de inelegibilidade, a campanha de Lula pede que Flávio tenha que apagar todos os conteúdos nas redes sociais referentes ao evento em Barretos. É sugerida, pela equipe petista, a aplicação de uma multa diária em caso de descumprimento.

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