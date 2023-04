Lula pede ousadia nos negócios a governantes e empresários de Portugal e Brasil

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (22) em Lisboa que espera que governantes e empresários brasileiros e portugueses sejam mais ousados para fazer negócios.

– Precisamos ser mais ousados, nossos ministros têm que conversar mais, discutir o financiamento das nossas indústrias. Nós nos comunicamos pouco. Pensamos que Portugal é amigo e não precisamos conversar, mas precisamos conversar, porque o papel do presidente e abrir a porta, mas quem tem competência para fazer negócio são os empresários.

Em sua chegada na sexta-feira (21) em Portugal, o presidente publicou em suas redes sociais que pretendia firmar 13 acordos comerciais durante a sua visita ao país.

O primeiro deles já foi confirmado pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, uma parceria entre a fabricante de aviões brasileira Embraer e a portuguesa Ogma para a produção do avião de combate Super Tucano do outro lado do Atlântico.

Lula chamou atenção ainda para a imensa comunidade brasileira em Portugal, com cerca de 555 mil pessoas, que vive e trabalha em Portugal:

– Em nenhum outro momento da História houve tantos brasileiros em Portugal como agora. Não são apenas pobres que vêm para trabalhar, temos muita gente rica, classe média alta com casa e trabalho aqui em Portugal. Com a loucura do mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar para o Brasil. Estamos avançando muito e tenho muita expectativa da reunião com empresários no Porto.

E acrescentou:

– Se é verdade que Portugal descobriu o Brasil, é verdade que os brasileiros descobriram Portugal no século XXI.

