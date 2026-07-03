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ELEIÇÕES 2026 Lula pede que Elmano não faça "jogo rasteiro" em campanha contra Ciro Gomes no Ceará Sem citar ex-ministro, petista disse que resposta "para quem ataca" é mostrar feitos do governo, além de ressaltar conhecer ex-governantes que 'não fizeram nada' pelo estado

Durante agenda no Ceará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao governador do estado, Elmano de Freitas (PT), para não fazer "jogo rasteiro" e "não abaixar o nível" durante sua campanha à reeleição. O mandatário cearense terá como adversário o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que se aliou ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para tentar retornar ao Palácio da Abolição.

— Eu queria que você não fizesse jogo rasteiro nessa eleição. Não baixa o nível da campanha. A nossa resposta para quem nos ataca é mostrar o que nós estamos fazendo — disse Lula, nesta quinta-feira, em visita a Juazeiro do Norte.

Ainda em seu discurso, o presidente também aproveitou para elogiar Elmano. Segundo ele, o Ceará é "feliz" e "deve agradecer a Deus" por poder eleger uma pessoa com o "caráter" do governador. As informações são do jornal local O Povo.

— Feliz é o estado do Ceará que consegue eleger uma pessoa com o teu caráter (Elmano), com o teu comportamento, para ser governador. Eu quero te dizer que eu tenho muitos outros candidatos, se não, eu iria transferir meu título para cá só para votar em você — afirmou Lula.

Sem citar Ciro, o petista também disse aos apoiadores que "conhece muitos políticos" no Ceará que já foram governantes e, enquanto falam mal da atual gestão de Elmano, não "fizeram nada" durante seus respectivos mandatos.

— Eu conheço esse menino aqui (Elmano) há muito tempo e conheço muitos políticos do Ceará. Quando eles falarem mal, analisem o que eles fizeram. Eles já foram governantes. Além de um bom discurso, o que eles fizeram? Nada — disse Lula. — Façam um teste com cada ex-presidente para saber o que ele fez e a biografia de quem é candidato para que vocês possam avaliar o voto de vocês — completou.

Corrida eleitoral

Ciro, crítico assíduo de Lula e do PT, costuma relacionar o partido, Elmano e o ex-governador e senador Camilo Santana (PT) ao aumento da criminalidade no estado — um dos principais temas de sua pré-campanha. Em um vídeo publicado nas redes em maio, ele chegou a afirmar que os petistas são "omissos e cúmplices" com o crescimento do crime organizado e domínio de facções criminosas no Ceará.

Conforme pesquisa Ipsos-Ipec divulgada no último mês, Ciro lidera a disputa pelo Executivo do Ceará com 44% das intenções de voto, enquanto Elmano aparece com 33%. O senador Eduardo Girão, do Novo, marcou 4%.

O instituto também mediu um cenário de segundo turno entre Ciro e Elmano, no qual o tucano aparece com 49% contra 41% do petista. Outros 5% declaram voto em branco ou nulo e 5% estão indecisos.

Vídeo de Michelle

Nas últimas semanas, Ciro esteve como um dos principais focos da política nacional após a composição dos palanques ao governo do Ceará ser alçada ao centro da queda de braço da família Bolsonaro. O ex-ministro é o nome escolhido para ser o palanque do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, decisão que gerou diversas críticas públicas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A divergência culminou no vídeo divulgado por ela no dia 24 de junho. No material, a ex-primeira-dama afirmou ter sido maltratada pelo enteado em uma ligação ocorreu horas depois de ela tornar públicas suas primeiras críticas às negociações do PL com Ciro.

— Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — disse Michelle.

Em dezembro do ano passado, a ex-primeira-dama afirmou que não teria com ficar feliz "com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos". Essa foi a primeira manifestação pública de Michelle sobre o assunto, que ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo do estado.

A declaração rendeu críticas dos filhos do ex-presidente. A primeira delas partiu do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, que chamou Michelle de "autoritária".

Àquela altura, a articulação era conduzida pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE), presidente do diretório local do PL, que justificava ter tido o aval de Bolsonaro para buscar a composição com Ciro. Mesmo após a crise, Fernandes anunciou, em maio, o apoio do partido ao ex-governador:

— Toda ajuda é bem-vinda. Eu sei que tem gente que vai assistir a esse vídeo de fora do Ceará e não vai entender. Mas quem mora aqui entende e vai concordar comigo. O Ceará não aguenta mais quatro anos de PT. Dia 16, Ciro lançará sua pré-candidatura a governador, e eu vou estar junto — declarou.

O pai do parlamentar, deputado estadual Alcides Fernandes (PL), é cotado para ser candidato ao Senado na chapa. Após o anúncio do filho, ele fez uma publicação nas redes com as fotos de André, de Ciro e do senador Flávio Bolsonaro: "time já está escalado", escreveu. A outra vaga ao Senado deve ficar com Capitão Wagner (União Brasil), e a vice com Roberto Cláudio (União Brasil), ambos ligados à direita bolsonarista.

A disputa pelo Senado também foi um dos focos de críticas de Michelle. Ela defende a indicação de Priscila Costa, também evangélica, vice-presidente do PL Mulher e uma de suas principais aliadas.

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