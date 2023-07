A- A+

PAC Lula pede para que 1ª obra do novo PAC na Bahia seja entregue ainda em seu mandato Ferrovia é a primeira obra anunciada para o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu "hora extra" aos empresários para acelerarem a construção do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) para que a obra seja finalizada ainda no seu mandato. Administrado pela concessionária Bamin, o trecho está localizado entre as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia e expectativa é de que comece a operar em 2027 e transporte 18,4 milhões de toneladas de carga.

— Queria pedir para os companheiros empresários que estão nessa empreitada, parem que dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês tem que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouca de hora extra, trabalhem final de semana se for necessária, para que a gente possa inaugurar logo. Se não a gente corre o risco de uma algum coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez. Vamos tratar de trabalhar logo essa obra — disse Lula em Ilhéus, durante cerimônia para começar a construção.

No evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que esta é a primeira obra anunciada para o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será lançado em julho. Lula afirmou que "qualquer problema" com a obra, os empresários devem procurar Rui Costa no Palácio do Planalto:

— Quero agradecer aos empresários pela confiança e aposta que fazem nesse projeto. Qualquer problema com governo é ir na Casa Civil para o Rui resolver. Ele tem que fazer as coisas acontecerem no Brasil, como fez ele fez como governador.

O primeiro trecho da ferrovia tem 537 quilômetros e passará por 19 municípios. O investimento inicial da obra é de R$ 1,5 bilhão e deve durar 36 meses. Toda a extensão da Fiol tem 1.527 quilômetros. O governo trabalha para conceder os outros dois trechos, entre Caetité e Barreiras, que já tem obras em andamento, e entre Barreiras e Figueirópolis.

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula fez críticas as gestões anteriores e disse que o Brasil "caiu num mundo obscuro" e foi "tomado pelo ódio e pela mentira":

— Se esse país tivesse seguido o ritmo de crescimento que ele tinha quando terminamos nosso primeiro mandato, certamente esse país seria, na pior das hipóteses, a quarta economia do mundo. O país andou para trás. Nosso país caiu num mundo obscuro e a gente perdeu noção da grandeza e do que esse país poderia fazer pelo seu povo — afirmou — Esse país foi tomado pelo ódio e pela mentira. Estamos reestabelecendo o país que nós precisamos.

Lula viajou para Salvador na manhã de domingo para participar das comemorações do Dia da Independência da Bahia e retorna na tarde desta segunda-feira a Brasília.

