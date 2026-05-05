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GOVERNO LULA Lula pede que Messias permaneça no governo após rejeição ao STF Presidente e ministro da AGU se reuniram na segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, se reuniram na noite de segunda-feira para discutir a rejeição da sua indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada.

Após a derrota na quarta-feira, Messias já havia ido ao Palácio da Alvorada para conversar com o presidente. O ministro das Relações Instuicionais, José Guimarães, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) também participaram dessa primeira reunião, que teve um caráter mais de solidariedade ao AGU,34 votos a favor de sua indicação, oito a menos que o necessário. Foram 42 votos contrários.

Na conversa de segunda-feira, Lula pediu que o ministro continue no governo. Os dois, porém, não definiram se Messias seguirá à frente da AGU ou se será transferido para uma outra pasta. Aliados defendem que ele assuma o comando do Ministério da Justiça.

Uma nova reunião deve acontecer na semana que vem depois que o presidente retornar da viagem que fará aos Estados Unidos para se encontrar na quinta-feira com Donald Trump.

Lula e o ministro avaliaram na segunda-feira de forma mais aprofundada o contexto político da derrota no Senado. Foi a primeira vez em 132 anos que a Casa rejeitou uma indicação do presidente para o STF. A conclusão foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), interferiu para barrar a aprovação do AGU e esse foi o fator principal que levou à rejeição.

O presidente e Messias ainda destacaram que até senadores de oposição que o indicado cumpria os requisitos exigidos pela constituição para fazer do Supremo.

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