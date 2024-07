Lula pede reunião com Vale para tratar de Mariana e Brumadinho: 'Exigir que pague prejuízos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar a mineradora Vale reparações pela ruptura de barragens localizadas nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. O chefe do Executivo disse ter pedido ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para chamar a empresa na próxima semana e "exigir que pague os prejuízos" às populações atingidas pelas tragédias.

"Nesse país, as pessoas têm muita facilidade de esquecer de pobre. Vocês viram o que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho, com a barragem que quebrou da Vale. Quantas pessoas morreram, quantas casas foram destruídas", disse Lula nesta terça-feira, 2, em evento de anúncio de investimentos do governo federal ao Estado de Pernambuco. "Vocês viram o que aconteceu em Mariana, com outra barragem da Vale", emendou o presidente.