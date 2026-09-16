Lula pede votos para José Dirceu e chama eleição de petista de "reparação histórica"
Candidato a deputado federal, ex-ministro foi condenado pelo escândalo do mensalão e também no âmbito da Operação Lava-Jato; uma pena foi extinta, e a outra anulada pelo STF
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo em apoio à candidatura de José Dirceu (PT) para a Câmara dos Deputados e disse que eleger o ex-ministro seria uma "reparação histórica".
Dirceu foi condenado por envolvimento no escândalo do mensalão e, depois, na Operação Lava-Jato. Todas as penas foram revertidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
— Eleger José Dirceu para a Câmara dos Deputados é mais do que um voto, é fazer uma reparação histórica com um dos homens mais brilhantes da política brasileira — afirmou Lula na gravação publicada nas redes sociais de Dirceu.
O presidente ainda disse que o candidato a deputado federal sofreu uma perseguição e que "parecia a última vítima de tudo".
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Dirceu havia sido condenado a mais de 7 anos de prisão no caso que ficou conhecido como mensalão, esquema ilegal de pagamentos mensais em dinheiro a parlamentares em troca de votos a favor de projetos de interesse do governo e, também, a 10 anos no âmbito Lava-Jato.
A primeira sentença acabou extinta, enquanto a outra anulada pelo Supremo.
A decisão da Corte quanto à extinção foi tomada com base no indulto natalino, o perdão presidencial concedido anualmente e previsto na Constituição.
Já no caso da Lava-Jato, o STF estendeu a Dirceu os efeitos do entendimento da segunda turma que, em março de 2021, declarou a parcialidade do juiz Sérgio Moro (PL) nas ações penais contra Lula.
Campanha de casa
Uma das principais apostas do PT para puxar votos para a Câmara dos Deputados, o candidato deve fazer sua campanha de casa, já que foi acometido por um câncer e orientado pela equipe médica a evitar eventos de rua.
Dirceu tem 80 anos e foi internado em 10 de maio deste ano para a realização de exames, que acabaram identificando um linfoma.
Ele passou alguns dias internado e começou o tratamento com quimioterapia, concluído neste mês.